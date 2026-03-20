El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 20 grados . En las primeras horas, la temperatura rondará los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde, antes de alcanzar un máximo de 20 grados hacia el final del día. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que alcanzará hasta un 95% en las primeras horas, generará una sensación de frescor que podría resultar incómoda para algunos.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta 21 km/h. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con ráfagas más intensas en la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar algunos episodios de actividad eléctrica. Sin embargo, se espera que la intensidad de las tormentas sea baja, lo que significa que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan condiciones severas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas mejoras temporales en la nubosidad hacia la tarde, aunque las probabilidades de lluvia se mantendrán. La puesta de sol está programada para las 19:36, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad podría aumentar, creando un ambiente fresco y húmedo para la noche.

En resumen, los habitantes de Bormujos deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigos si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.