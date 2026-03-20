El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con posibilidades de lluvia escasa en la tarde y la noche. Las precipitaciones serán ligeras, con un total estimado de 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 90% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11°C y los 19°C. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11°C, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19°C en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 15°C. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas del día y bajando ligeramente a lo largo de la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 7 y 24 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando en intensidad a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 30% de posibilidad de tormenta entre las 01:00 y las 07:00, y un 40% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son seguras, hay un riesgo considerable de que se produzcan, especialmente en la tarde y la noche.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Bailén que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. La combinación de nubes, lluvia y viento puede afectar las actividades al aire libre, por lo que es prudente planificar en consecuencia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.