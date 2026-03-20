El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se espera un ambiente muy nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que proporcionará un leve respiro del frío matutino.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, con un 90% de probabilidad de que se registren lluvias ligeras. Durante este periodo, se anticipa una precipitación acumulada de 0.1 mm, aumentando a 1 mm entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 0% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que permitirá que la tarde sea más tranquila y despejada.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 64 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 15% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 30% en la tarde. Sin embargo, se espera que las condiciones se estabilicen hacia la noche, cuando el cielo se mantendrá cubierto pero sin lluvias significativas.

En resumen, Baeza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para el tiempo variable y llevar paraguas si planean salir durante la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.