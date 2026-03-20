El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulados que no superarán los 1.5 mm. A lo largo de la mañana, se espera que la lluvia sea intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando se prevé una precipitación de hasta 1 mm.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 47% y aumentando hasta un 90% en las horas más frescas de la mañana. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste al inicio del día, con velocidades que alcanzarán los 7 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noreste con rachas que podrían llegar a los 21 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo cubierto y húmedo, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.