El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Ayamonte se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y se espera que esta tendencia continúe durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán escasas en algunos momentos, pero se prevé que alcancen hasta 2 mm en total, lo que indica un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 18 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 14 grados, descendiendo a 13 grados en la madrugada. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15 y 16 grados, proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse en capas y llevar paraguas o impermeables.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 31 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las horas más activas. Este viento puede hacer que las lluvias se sientan más intensas, por lo que es importante tener precaución si se planea salir. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 55% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 65% hacia la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren en áreas abiertas o en la carretera.

En resumen, Ayamonte experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas, priorizando la seguridad y el confort.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.