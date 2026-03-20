El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando intervalos de lluvia escasa que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta los 34 km/h, predominando de dirección este. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Los vientos serán más intensos durante la tarde, lo que podría contribuir a la dispersión de las nubes y, en algunos momentos, permitir que se asomen breves periodos de sol.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% de posibilidad en la tarde, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas acompañadas de lluvia moderada. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos momentos.

A lo largo del día, se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo. La combinación de nubes, lluvia y viento hará que sea un día caracterizado por un tiempo inestable, típico de la transición hacia la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.