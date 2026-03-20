El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. A lo largo de la jornada, se espera que las condiciones se mantengan estables, aunque con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.
Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá aumentando gradualmente a medida que avance el día. A primera hora, se prevén temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 19 grados. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final de la jornada.
La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 90% hasta el mediodía. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que la tarde avanza, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 22 y 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 42 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.
La probabilidad de tormentas también está presente, con un 55% de posibilidad en las primeras horas y un 30% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.
En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es. Se recomienda a los habitantes que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y humedad a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.
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