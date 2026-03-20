El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de 1:00 a 9:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 3 mm en total, pero se espera que la humedad relativa se mantenga alta, alcanzando hasta un 100% en las horas más frescas de la mañana.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 19 grados . En las primeras horas, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde, antes de alcanzar un máximo de 19 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad y el viento, que soplará desde el sureste a velocidades que alcanzarán los 23 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 50% en los periodos de mayor inestabilidad, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en algunas áreas. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si se encuentran al aire libre durante las horas de mayor actividad eléctrica.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan en intensidad hacia la tarde. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo propensas a chubascos aislados, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

En resumen, Almonte experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.