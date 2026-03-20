El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de 1:00 a 9:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 3 mm en total, pero se espera que la humedad relativa se mantenga alta, alcanzando hasta un 100% en las horas más frescas de la mañana.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 19 grados . En las primeras horas, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde, antes de alcanzar un máximo de 19 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad y el viento, que soplará desde el sureste a velocidades que alcanzarán los 23 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h en momentos puntuales.
La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 50% en los periodos de mayor inestabilidad, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en algunas áreas. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si se encuentran al aire libre durante las horas de mayor actividad eléctrica.
A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan en intensidad hacia la tarde. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo propensas a chubascos aislados, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas.
En resumen, Almonte experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.
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