El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 2 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

A medida que avance el día, la lluvia se volverá más escasa, aunque se mantendrá un cielo cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 13 a 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, aunque se espera que disminuya ligeramente hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 40% de posibilidad en las primeras horas y aumentando a un 55% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia pueda ser escasa, hay un riesgo significativo de tormentas eléctricas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 14 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, el día de hoy en Aljaraque se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias y un riesgo de tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables y que eviten actividades al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.