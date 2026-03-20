El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 21 grados en la tarde, lo que podría ofrecer un respiro momentáneo del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 63% a 67% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el noreste con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para quienes estén expuestos durante períodos prolongados. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, lo que podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras y la comodidad de los transeúntes.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 70% entre las 7:00 y la 1:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes estén atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas, especialmente si tienen planes al aire libre.

A medida que el día avance hacia la tarde, la cobertura de nubes se mantendrá, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de chubascos ligeros persistirá. La puesta de sol está programada para las 19:36, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llevando a la noche a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, hoy en La Algaba se prevé un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.