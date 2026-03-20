El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 5:00 a.m., se espera que la nubosidad aumente, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a caer en la mañana, especialmente entre las 5:00 y las 7:00 a.m., cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 100%.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h desde el este, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar del aumento en la temperatura. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, con predominancia de vientos del este y sureste, lo que podría influir en la percepción del tiempo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja en la mañana, con un 5% de posibilidad, pero aumentará a un 60% durante la tarde y la noche, especialmente entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 11:00 p.m. La humedad relativa aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. En resumen, se recomienda a los habitantes de Alcalá la Real que se preparen para un día nublado con posibilidades de lluvia y tormentas, y que se vistan adecuadamente para las temperaturas frescas y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.