El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en los momentos de mayor intensidad.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 14 y 19 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 14 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando a los 19 grados hacia las 17:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 92%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 6 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a la dispersión de las nubes y permitir algunos claros temporales.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de tormenta en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas en la tarde y noche. Las tormentas, aunque no se prevén intensas, podrían venir acompañadas de rachas de viento más fuertes y lluvias moderadas.

Es recomendable que los habitantes de Alcalá de Guadaíra tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.