El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos este 19 de marzo de 2026. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 14 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este rango térmico sugiere un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa se situará en torno al 46% a 49%, lo que indica un ambiente relativamente seco, favoreciendo la sensación de confort. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 45 km/h, predominando la dirección este. Aunque el viento puede ser un poco más fuerte en las horas de la tarde, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la vida cotidiana de los visueños.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados a última hora del día, lo que sugiere una noche fresca y agradable. La puesta de sol se producirá a las 19:33, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se perfila como uno de esos días primaverales que invitan a salir y disfrutar del entorno. Con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para que los habitantes de la localidad aprovechen el buen tiempo y realicen actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.