El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Utrera se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 77%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que el día progrese, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 24 grados. Este aumento en la temperatura, combinado con la humedad que se espera, podría generar una sensación de calor moderado. Sin embargo, la brisa del noreste, que soplará a velocidades de entre 9 y 18 km/h, proporcionará un alivio agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se anticipa que será nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 50% de probabilidad entre las 7 y las 8 de la tarde. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para aquellos que planean actividades al aire libre.

La noche caerá sobre Utrera con un cielo cubierto, lo que marcará un cambio notable respecto a las condiciones diurnas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, situándose en torno al 58%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que soplen desde el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas por la tarde. Los residentes deben estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas a medida que avanza el día, especialmente si tienen planes al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.