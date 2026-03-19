El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se espera en Úbeda un tiempo mayormente estable, con cielos que alternarán entre poco nubosos y nubes altas a lo largo de las diferentes horas del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Las temperaturas en Úbeda oscilarán entre los 7 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 9 grados durante las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia las 16:00 horas, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 60% en la madrugada y disminuyendo hasta un 34% en las horas centrales de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 50% hacia las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 11 km/h en la madrugada y 21 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

La salida del sol está programada para las 07:18, mientras que el ocaso se producirá a las 19:24, brindando un día con una duración de luz solar considerable. Esta combinación de condiciones meteorológicas sugiere que será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias y las temperaturas serán agradables, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el viento que podría ser más intenso en ciertos momentos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.