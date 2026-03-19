El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Tomares se despertará con un ambiente mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 42% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será controlada, lo que permitirá disfrutar de actividades al exterior sin incomodidades.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 18 km/h, aumentando a 32 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda precaución, ya que hacia la tarde el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la tarde, donde se estima un 10% de probabilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, este riesgo es bajo y no se espera que afecte significativamente las actividades diarias.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, con temperaturas que descenderán a unos 17°C. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 59% hacia la medianoche. Esto podría generar una sensación de frescura, ideal para paseos nocturnos.

En resumen, el día en Tomares se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con un cielo que se irá nublando hacia la tarde, pero sin riesgo de lluvias. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la posible intensificación del viento en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.