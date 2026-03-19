El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo mayormente variable, con un inicio de jornada caracterizado por cielos poco nubosos que se mantendrán hasta las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más cubierto hacia la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales, donde se recomienda tomar precauciones para evitar la exposición prolongada al sol. La sensación térmica podría ser más elevada debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 50% a lo largo del día, alcanzando niveles más altos en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormentas aumenta considerablemente, alcanzando un 50% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten tormentas eléctricas en la noche, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde y noche, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la temperatura. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas o con árboles, debido a la posibilidad de rachas fuertes.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será cálido y mayormente despejado durante la mañana, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de tormentas eléctricas por la noche. Se aconseja a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo durante el día, pero estar preparados para cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avance la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.