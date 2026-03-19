El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 15 grados centígrados. A medida que avanza la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 26 grados en las horas más cálidas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde, lo que proporcionará una sensación de confort en el ambiente.

A lo largo del día, el cielo experimentará un cambio notable. Mientras que las primeras horas estarán dominadas por un cielo poco nuboso, a partir de la tarde se incrementará la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia la noche. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Aunque las primeras horas del día no se anticipan lluvias, se prevé que a partir de las 19:00 horas la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 85% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Además, existe un 55% de probabilidad de tormentas en este mismo periodo, lo que podría generar condiciones climáticas adversas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h durante la mañana y la tarde. Sin embargo, se espera que en las horas de la tarde y noche, la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente con el aumento de la nubosidad y la llegada de las precipitaciones.

Es importante que los habitantes de La Rinconada se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir por la tarde o noche, ya que las lluvias podrían ser intensas. Asimismo, se aconseja tener precaución en las carreteras debido a la posibilidad de tormentas eléctricas y vientos fuertes.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y soleado, pero se transformará en un ambiente más inestable hacia la tarde y noche, con altas probabilidades de lluvia y tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.