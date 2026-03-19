El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan frescas, comenzando en torno a los 13 grados y descendiendo ligeramente hasta los 11 grados en las primeras horas.

Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alrededor del 76%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros. Sin embargo, a medida que el día avance, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, el cielo se tornará más variable, con intervalos de nubes altas y poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se espera que el termómetro marque unos agradables 24 grados. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 32 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

En la tarde-noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con un aumento en la probabilidad de tormentas hacia el final del día, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, donde se estima un 30% de probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, las lluvias no se anticipan como un evento significativo, ya que las precipitaciones esperadas son mínimas.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con algunas nubes y un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la noche. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo conforme se acerque la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.