El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 10°C, manteniendo un ambiente fresco que se sentirá especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un respiro cálido antes de que caiga la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo hasta un 37% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el este y sureste. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 7 km/h en la mañana y alcanzando picos de hasta 45 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de posibilidades de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, es recomendable estar atentos a cambios en el tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona. Sin embargo, la presencia de nubes altas podría limitar la vista del cielo en su totalidad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13°C hacia el final del día.

En resumen, Priego de Córdoba experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables en la tarde y un viento notable que podría influir en la sensación térmica. Aunque no se esperan lluvias significativas, es prudente estar preparado para posibles cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.