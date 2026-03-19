El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 21 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá en torno al 40% al mediodía, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más fresco.

A lo largo de la jornada, el cielo se cubrirá gradualmente con nubes altas, especialmente a partir de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima racha de 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La noche caerá con temperaturas que descenderán a los 10 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 60% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. El ocaso se producirá a las 19:30, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La combinación de temperaturas suaves y un cielo parcialmente nublado hará de este un día ideal para salir y disfrutar del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.