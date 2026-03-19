El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Palma del Río se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que el día progrese, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 80% y el 82%, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 40% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más confortable, especialmente en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean realizar actividades al exterior, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en las horas cercanas a la noche, con un 65% de probabilidad de lluvias escasas. Se prevé que el cielo se cubra de nubes altas y nubosidad variable, lo que podría dar lugar a intervalos nubosos con lluvia ligera. Sin embargo, las precipitaciones no se espera que sean significativas, con acumulados que apenas alcanzarán los 0.1 mm.

En resumen, el día en Palma del Río se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente si tienen planes al aire libre, y disfrutar de las temperaturas agradables que se esperan durante el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.