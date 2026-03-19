El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con nubes que irán variando en densidad, pero sin previsión de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% al amanecer y descendiendo a un 43% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que avance el día, el calor se hará más presente, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se espera que alcance los 12 km/h, aumentando gradualmente hasta llegar a ráfagas de hasta 41 km/h por la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en los momentos de mayor intensidad.

A pesar de que la probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, hacia el final de la tarde y la noche, existe un 60% de probabilidad de tormentas, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas. Los residentes deben estar atentos a posibles alertas, ya que las tormentas pueden ser acompañadas de ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque la presencia de nubes podría afectar ligeramente la claridad del cielo. Los momentos más despejados se anticipan en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre antes de que las condiciones cambien.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día mayormente nublado con temperaturas agradables y un viento moderado. La posibilidad de tormentas hacia la noche añade un elemento de precaución, por lo que se recomienda a los habitantes estar preparados y seguir las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.