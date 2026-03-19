El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 16 grados a medianoche y descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 19 grados durante la tarde, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 15:00 horas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, rondando los 18 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% a medianoche y descendiendo a un 52% hacia el mediodía. Este nivel de humedad puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que la tarde se acerca, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 55% hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 47 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 73 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta las 19:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe un aumento en la probabilidad de tormentas, alcanzando un 60% entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará sin lluvias, es posible que se presenten chubascos en la noche.

En resumen, Osuna experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los habitantes estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde y noche, cuando la posibilidad de tormentas aumenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.