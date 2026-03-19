El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga constante, alcanzando los 16 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la presencia de nubes altas que no generarán precipitaciones. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 22 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 49% y el 54%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 34 km/h a lo largo del día. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, alcanzando un 55% entre las 19:00 y 21:00 horas. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá mayormente seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados a las 21:00 horas y bajando a 16 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá cubierto, pero sin indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con algunas nubes altas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero aumento en la nubosidad y el viento durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.