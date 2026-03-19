El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El 19 de marzo de 2026, Montilla se despertará con un tiempo mayormente tranquilo y estable. Durante la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados a las 10:00 horas, con una humedad relativa del 57%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo con nubes altas, especialmente en las horas centrales, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 25% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas, aunque esto no garantiza que se produzcan.

El viento será un factor notable en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más calurosas del día. A primera hora, el viento soplará desde el noreste a 10 km/h, aumentando gradualmente en intensidad a medida que avanza el día.

Las temperaturas continuarán subiendo, alcanzando un máximo de 21 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a las 22:00 horas. La humedad relativa también variará, comenzando en un 72% por la mañana y bajando a un 43% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

El ocaso se producirá a las 19:29 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se verá afectado por la llegada de nubes altas. Los residentes de Montilla deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, aunque la probabilidad de lluvia sigue siendo baja. En general, se anticipa un día agradable, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento y la posible llegada de tormentas por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.