El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados durante las primeras horas del día, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la jornada.
A medida que el día progrese, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, alcanzando hasta 23 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, especialmente en las primeras horas, con un 81% de humedad. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 19:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la situación cambiará drásticamente. Se espera un aumento significativo en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto coincide con un incremento en la probabilidad de tormentas, que también se eleva a un 65% en este mismo periodo. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Moguer se preparen para condiciones climáticas adversas hacia la tarde-noche.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 43 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y a la sensación de inestabilidad en el tiempo. La dirección del viento y su intensidad podrían influir en la formación de nubes de tormenta, especialmente en la tarde.
A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 22:00 horas. La combinación de la humedad, el viento y la inminente lluvia podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre. Por lo tanto, se aconseja a los residentes que planifiquen sus actividades con antelación y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que se desarrolle el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.
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