El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados durante las primeras horas del día, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la jornada.

A medida que el día progrese, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, alcanzando hasta 23 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, especialmente en las primeras horas, con un 81% de humedad. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 19:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la situación cambiará drásticamente. Se espera un aumento significativo en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto coincide con un incremento en la probabilidad de tormentas, que también se eleva a un 65% en este mismo periodo. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Moguer se preparen para condiciones climáticas adversas hacia la tarde-noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 43 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y a la sensación de inestabilidad en el tiempo. La dirección del viento y su intensidad podrían influir en la formación de nubes de tormenta, especialmente en la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 22:00 horas. La combinación de la humedad, el viento y la inminente lluvia podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre. Por lo tanto, se aconseja a los residentes que planifiquen sus actividades con antelación y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que se desarrolle el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.