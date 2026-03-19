El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a las 02:00, y alcanzando los 10 grados entre las 04:00 y las 05:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 22 grados a las 16:00, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 33% a las 16:00. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente en la mañana. A partir de las 19:00, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 54% hacia el final del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople del este con velocidades que oscilarán entre los 12 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 51 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes de Martos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos o eventos sociales.
El ocaso se producirá a las 19:27, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se tornará cálido y agradable en las horas centrales. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Martos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.
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