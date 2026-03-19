El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a las 02:00, y alcanzando los 10 grados entre las 04:00 y las 05:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 22 grados a las 16:00, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 33% a las 16:00. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente en la mañana. A partir de las 19:00, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 54% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este con velocidades que oscilarán entre los 12 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 51 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes de Martos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos o eventos sociales.

El ocaso se producirá a las 19:27, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se tornará cálido y agradable en las horas centrales. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Martos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.