El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. Las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, y se prevé un aumento en la nubosidad que culminará en un estado muy nuboso hacia la tarde-noche. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un valor de 23 grados, antes de descender gradualmente a 20 grados hacia el final de la jornada.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que el día será mayormente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. No obstante, hacia la tarde, existe una probabilidad del 70% de que se produzcan lluvias escasas, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto coincide con un aumento en la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 65% durante el mismo periodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente con el aumento de la nubosidad y el viento.

Hablando del viento, se espera que sople del este a velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h durante la mañana y la tarde. Sin embargo, hacia la noche, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, Marchena experimentará un día con cielos despejados por la mañana, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.