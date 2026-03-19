El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que puede dar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo a un 42% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 33 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 50% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará soleado, es recomendable estar preparado para un cambio en las condiciones meteorológicas al caer la noche.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atento a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche. La combinación de temperaturas cálidas y viento moderado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre con precaución ante la posibilidad de tormentas más tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.