El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, comenzando en torno a los 14 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados durante la tarde. Este aumento en la temperatura será más notable entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando la humedad aumentará ligeramente.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, aunque se incrementa ligeramente hacia la tarde, con un 80% de probabilidad de tormenta en las horas cercanas a la noche. Sin embargo, esto no debería ser motivo de preocupación, ya que las condiciones generales se mantendrán favorables.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con algunas nubes altas que no impedirán el paso del sol. Las temperaturas agradables, la baja probabilidad de lluvia y el viento moderado harán de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el parque o disfrutando de una comida en una terraza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.