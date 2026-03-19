El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Lucena se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso, aunque a medida que avance la jornada, se espera un incremento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa del 69%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que el día progrese, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

A lo largo de la mañana, el cielo se presentará con algunas nubes altas, especialmente en los periodos de 01:00 a 07:00, donde se prevé que la nubosidad sea más notable. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. En el periodo de 12:00 a 18:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 18:00 y bajando a 12 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 74% al final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se caracterizará por un ambiente mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y vientos moderados. Sin duda, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni tormentas. Los lucentinos pueden aprovechar esta jornada para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en su entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.