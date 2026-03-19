El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Lora del Río experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana. El viento soplará del noreste con velocidades que rondarán los 8 a 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. La probabilidad de precipitaciones será nula en este periodo, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.
Sin embargo, a partir de la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. A las 13:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 24 grados. El cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes altas y cubiertas, y la probabilidad de lluvia comenzará a aumentar. A partir de las 19:00 horas, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 65% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la tarde.
El viento también cambiará su comportamiento, soplando del sureste con rachas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de inestabilidad en el tiempo, especialmente con la llegada de las nubes y la posibilidad de lluvia.
En la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 18 grados. La humedad aumentará, alcanzando un 66% hacia la medianoche. Las lluvias, aunque escasas, podrían persistir, lo que hará que la noche sea más fresca y húmeda.
En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un inicio tranquilo y soleado, seguido de un cambio hacia un tiempo más inestable con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo variable y lleven consigo un paraguas si planean salir más tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.
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