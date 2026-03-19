El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Lora del Río experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana. El viento soplará del noreste con velocidades que rondarán los 8 a 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. La probabilidad de precipitaciones será nula en este periodo, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Sin embargo, a partir de la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. A las 13:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 24 grados. El cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes altas y cubiertas, y la probabilidad de lluvia comenzará a aumentar. A partir de las 19:00 horas, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 65% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la tarde.

El viento también cambiará su comportamiento, soplando del sureste con rachas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de inestabilidad en el tiempo, especialmente con la llegada de las nubes y la posibilidad de lluvia.

En la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 18 grados. La humedad aumentará, alcanzando un 66% hacia la medianoche. Las lluvias, aunque escasas, podrían persistir, lo que hará que la noche sea más fresca y húmeda.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un inicio tranquilo y soleado, seguido de un cambio hacia un tiempo más inestable con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo variable y lleven consigo un paraguas si planean salir más tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.