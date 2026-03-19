El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Linares, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, que podría llegar hasta los 22 grados . Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto sugiere que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 31% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 21 km/h. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

La salida del sol está programada para las 07:19, mientras que el ocaso se producirá a las 19:25, lo que brindará a los habitantes de Linares un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.