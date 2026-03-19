El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, el tiempo en Lepe se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 20 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 66% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 22 y 27 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un aumento significativo en la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y 01:00 horas. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la noche, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de tormenta también es notable, alcanzando un 60% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto indica que podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde y la noche. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.