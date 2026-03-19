El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, aunque se prevé que durante la tarde se mantenga un ambiente poco nuboso en algunos momentos. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C en la tarde, proporcionando un día templado y agradable.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 77% al amanecer y disminuyendo gradualmente hasta un 54% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que avance el día, el tiempo se tornará más cálido y cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta 54 km/h, provenientes del sureste. Este viento puede ser notable, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que se perciba un poco más fresco de lo que realmente es. Las velocidades del viento variarán, comenzando con una brisa ligera de 10 km/h por la mañana y aumentando a medida que el día avanza.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea mínima durante la mayor parte del día, con un leve aumento hacia la noche, donde se prevé una posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de tormenta es también baja, con un 50% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque hay un riesgo, es poco probable que se materialice en forma de tormenta severa.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente favorable, aunque se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente por el aumento del viento y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. En resumen, Lebrija experimentará un día variado, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado, no debería interferir significativamente en las actividades cotidianas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.