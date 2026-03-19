El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo hasta un 32% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 27 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas donde el viento pueda ser más fuerte.
A lo largo del día, el cielo experimentará un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas en la tarde, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.
Por la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a alrededor de 17 grados. La visibilidad será buena, y el ambiente se mantendrá tranquilo, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. El orto se producirá a las 07:20 y el ocaso a las 19:26, brindando un día con una buena cantidad de luz solar.
En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que invita a disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.
- La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura
- Un terremoto de 4,4 grados y epicentro en el mar de Alborán se deja sentir en la provincia de Córdoba
- Caseteros de Córdoba alertan del nuevo incremento de costes y de la reducción de la rentabilidad antes de la Feria 2026
- El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
- Caetano compra la mayoría del concesionario oficial Mercedes-Benz de Córdoba y Lucena y refuerza su liderazgo en Andalucía
- Nuevo 'caos' en la estación de tren de Córdoba por una incidencia en la señalización en Madrid: 'Se ha liado un follón grandísimo de gente
- Un conductor de Aucorsa se desvanece y causa un frenazo que deja dos pasajeras heridas leves en Córdoba
- El Córdoba CF adelanta su partido ante el Mirandés para evitar coincidir con el España-Serbia