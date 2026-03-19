El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y condiciones de lluvia intermitente. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un panorama más gris a medida que avance el día. La temperatura oscilará entre los 14 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Este aumento en la humedad también contribuirá a la probabilidad de precipitaciones, que se estima en un 100% durante la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, cuando se prevén las lluvias más intensas.

Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas de la tarde. Se espera que la lluvia sea más persistente a partir de las 2 de la tarde, con un incremento en la intensidad hacia la noche. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 65% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más fuertes.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 30 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución, ya que las condiciones del viento pueden hacer que la lluvia se sienta más intensa.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría llevar a una sensación de frío. La puesta de sol se producirá a las 19:40, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también puede ofrecer momentos de belleza natural con el juego de luces en el cielo nublado.

En resumen, los habitantes de Isla Cristina deben prepararse para un día de clima variable, con lluvias y viento, y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada de la mejor manera posible.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.