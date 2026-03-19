El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, donde el cielo se tornará muy nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura más baja se registrará a primera hora, con 12 grados, mientras que el termómetro podría llegar hasta los 22 grados en la tarde. A medida que caiga la noche, se espera un ligero descenso, estabilizándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 79% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% de lluvia entre las 19:00 y 01:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la tarde y la noche. Se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero aumentará en intensidad hacia la tarde, con un total estimado de 4 mm de precipitación a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 22 y 51 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un alto riesgo de lluvia por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la lluvia y el viento, especialmente si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.