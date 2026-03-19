El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente variable, con predominancia de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso. Durante la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales, donde la temperatura alcanzará su punto máximo de 24 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% en las horas de la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco a medida que el día avanza, lo que podría contribuir a una sensación térmica más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Durante la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades a lo largo de todo el día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 50% de tormentas, aunque esto no se traduce necesariamente en lluvia, sino más bien en la posibilidad de actividad eléctrica en la atmósfera. Es recomendable que los ciudadanos estén atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si se encuentran al aire libre.

En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente soleada con intervalos de nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado que podría intensificarse por la tarde. No se esperan lluvias, pero la posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde añade un elemento de precaución. Los habitantes de Dos Hermanas pueden disfrutar de un día al aire libre, pero deben estar preparados para cualquier eventualidad climática que pueda surgir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.