El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Écija se prepara para un día con un tiempo variable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, alcanzando temperaturas máximas de hasta 24 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. Las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, y se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumenta notablemente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, con un 55% de posibilidad de tormentas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, con apenas 0.1 mm, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 54% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en comparación con la temperatura real, especialmente al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al atardecer, cuando las temperaturas comiencen a descender. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más intenso en la tarde y disminuyendo hacia la noche.

Los ciudadanos de Écija deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde y noche, cuando la probabilidad de tormentas y lluvias escasas es más alta. A pesar de las nubes y la posibilidad de lluvia, la mayor parte del día se presentará soleado, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga la precaución ante posibles cambios en el tiempo.

En resumen, hoy será un día de contrastes en Écija, con un inicio soleado y cálido que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias por la tarde. Es un buen momento para disfrutar del sol, pero también para estar preparados ante la inminente llegada de nubes y posibles tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.