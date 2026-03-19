El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán la mayor parte de la jornada. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un ambiente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a cubrir el cielo, y se mantendrán así hasta el final del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados, y alcanzará su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro llegue a los 24 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 44% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. La dirección del viento, predominantemente del sur y sureste, contribuirá a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto afecte significativamente la cobertura nubosa.

Respecto a la precipitación, se anticipa un día seco, con una probabilidad de lluvia muy baja, que solo se incrementará ligeramente hacia la noche, con un 10% de probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y sin interrupciones.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:35, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender, ofreciendo un ambiente fresco para las actividades nocturnas. En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.