El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa será alta al inicio, con un 82%, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A partir del mediodía, el cielo se cubrirá gradualmente con nubes altas, lo que es característico de esta época del año. Las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que brindará un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 44% en las horas centrales del día, lo que permitirá que el calor se sienta de manera más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 35% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas, aunque se espera que estas no se materialicen en forma de lluvia significativa.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto proporcionará una brisa fresca que ayudará a mitigar la sensación térmica en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la primavera. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para salir y disfrutar de la ciudad, aunque se recomienda estar atentos a la posibilidad de tormentas hacia el final de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.