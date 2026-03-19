El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 70%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta las 04:00 horas, cuando comenzarán a aparecer nubes altas. A partir de las 12:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados, lo que hará que el ambiente sea más cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 50% a mediodía, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto, especialmente a partir de las 16:00 horas, cuando se prevé que las nubes altas se intensifiquen. La temperatura se mantendrá estable alrededor de los 23 grados hasta las 17:00 horas, pero comenzará a descender gradualmente hacia la noche. A las 18:00 horas, la temperatura será de 22 grados, y a las 19:00 horas, se espera que baje a 21 grados.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 19:00 horas. Sin embargo, a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormenta aumenta considerablemente, alcanzando un 55% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comience con buen tiempo, es recomendable estar preparado para posibles tormentas por la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h, alcanzando su máxima racha de 36 km/h hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la noche, cuando la temperatura descienda a 17 grados a las 23:00 horas.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la mañana y la tarde, pero con un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la noche. Es aconsejable disfrutar del buen tiempo durante el día, pero estar atento a las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.