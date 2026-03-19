El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las primeras horas y subiendo hasta 21 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 68% hacia el mediodía. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Las probabilidades de precipitación se sitúan en un 25% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras en la noche. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 3 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá momentos de lluvia intermitente.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas. Sin embargo, la intensidad de las tormentas no se prevé que sea severa.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia. En resumen, se recomienda a los habitantes de Cartaya que se preparen para un día nublado con posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde y noche, y que tomen precauciones ante el viento fuerte y las posibles tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.