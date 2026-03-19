El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Carmona se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 72%, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable.

A medida que el día progrese, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que no deberían afectar significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La brisa será predominante, con vientos del este que oscilarán entre 10 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea mínima durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, la situación podría cambiar. Se estima un incremento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 80% en este intervalo, con una posibilidad de tormentas que se sitúa en un 60%. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con condiciones mayormente secas, es recomendable que los habitantes de Carmona estén preparados para la posibilidad de chubascos ligeros y tormentas en la noche.

La temperatura comenzará a descender después de alcanzar su pico, situándose en torno a los 20 grados al caer la noche. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 50% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, Carmona disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre durante las horas diurnas. Sin embargo, es prudente estar atentos a la evolución del tiempo hacia la tarde y la noche, ya que la posibilidad de lluvia y tormentas podría alterar los planes de última hora.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.