El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se espera en Camas un tiempo predominantemente nublado, con variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, y se prevé que a partir del mediodía el cielo se cubra de nubes altas, alcanzando una temperatura máxima de 25 grados en la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta las 13:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre las 19:00 y 01:00, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 90%. Esto coincide con un incremento en la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 55% en el mismo periodo. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Camas estén preparados para posibles chubascos y tormentas eléctricas en la tarde y noche.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día, especialmente con la combinación de temperaturas en ascenso y la humedad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 33 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en medio del calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la posible lluvia y las tormentas, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Camas se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio tranquilo que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de tormentas en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un final de jornada potencialmente inestable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.