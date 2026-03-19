El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones mayormente estables y agradables a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

La temperatura se mantendrá en un rango cómodo, comenzando en torno a los 13 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se situará en torno al 41% durante las horas más cálidas, aumentando ligeramente hacia la tarde y la noche, lo que puede generar una sensación de frescura al caer el sol. La combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad moderados hará que el día sea propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del noreste por la mañana y cambiando a direcciones como el sur y el oeste a medida que avanza la jornada. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, aunque esta probabilidad es baja y no se anticipan condiciones severas.

En resumen, el día en Cabra se perfila como uno de esos días primaverales que invitan a salir y disfrutar del entorno. Con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.