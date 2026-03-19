El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados durante las primeras horas del día, con una ligera mejora hacia la tarde, alcanzando hasta 24 grados en su punto máximo.

A medida que avance el día, se espera que las nubes altas continúen dominando el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. La temperatura se mantendrá agradable, con un rango que variará entre los 21 y 24 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará desde el sureste con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 42% hacia la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura en las primeras horas, pero con el avance del día, la combinación de temperatura y viento podría hacer que el tiempo se sienta más cálido.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, existe una probabilidad del 45% de tormentas, lo que podría indicar un cambio en las condiciones meteorológicas. Este aumento en la probabilidad de tormenta se concentrará en las horas de la tarde y la noche, por lo que es recomendable que los habitantes de Las Cabezas de San Juan estén atentos a posibles cambios en el tiempo.

El ocaso se producirá a las 19:34, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo podría seguir cubierto, manteniendo la atmósfera fresca y propicia para actividades nocturnas. En resumen, hoy será un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento notable, pero con la posibilidad de tormentas hacia la tarde, lo que invita a estar preparados para cualquier eventualidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.