El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de precipitaciones hacia la noche, con un 10% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un notable incremento al 90% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana del día siguiente. Esto podría indicar la llegada de un sistema frontal que traiga consigo lluvias ligeras.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a 29 km/h en la tarde. Esta brisa moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h hacia la noche, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, pero se incrementa a un 55% en la franja horaria de la 1:00 a las 7:00 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el día comenzará tranquilo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la noche.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente soleado y templado, con un aumento de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Los residentes deben prepararse para un cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas nocturnas, donde se prevé un incremento en la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.